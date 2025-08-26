  1. اقتصاد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

فرآورش ۳ میلیارد مترمکعبی گاز در پالایشگاه هاشمی‌نژاد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از فرآورش ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز ترش در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی با اشاره به تلاش کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد در مسیر تولید پایدار گاز و تأمین آسایش هموطنان در خطه شمال و شمال شرق کشور گفت: گاز ترش دریافتی پس از فرآیند فرآورش و جداسازی ترکیبات بسیار سمی گاز اسیدی و انجام فرآیند نم‌زدایی به خطوط لوله سراسری و مبادی مصرف ارسال شده است.

وی با بیان اینکه گوگرد یکی از محصولات جانبی حاصل از فرآورش گاز ترش در این صنعت است و با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر سبب ثروت‌آفرینی برای کشور می‌شود، افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۱۱۰ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹.۹۹ درصد در این پالایشگاه تولید شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۱۵.۵ میلیون لیتر میعانات گازی به‌عنوان محصول جانبی دیگر این پالایشگاه استحصال شده است.

فیضی با اشاره به تلاش مهندسان و جهادگران عرصه تولید صنعت گاز در منطقه عملیاتی خانگیران تأکیدکرد: گاز نعمتی خدادادی است که برای استخراج، تصفیه، تولید و ارسال آن زحمات فراوانی کشیده می‌شود و در تابستان نیز در نیروگاه‌ها به تولید برق کمک می‌کند.

فاطمه صفری دهکردی

