به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی با اشاره به تلاش کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد در مسیر تولید پایدار گاز و تأمین آسایش هموطنان در خطه شمال و شمال شرق کشور گفت: گاز ترش دریافتی پس از فرآیند فرآورش و جداسازی ترکیبات بسیار سمی گاز اسیدی و انجام فرآیند نمزدایی به خطوط لوله سراسری و مبادی مصرف ارسال شده است.
وی با بیان اینکه گوگرد یکی از محصولات جانبی حاصل از فرآورش گاز ترش در این صنعت است و با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر سبب ثروتآفرینی برای کشور میشود، افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۱۱۰ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹.۹۹ درصد در این پالایشگاه تولید شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۱۵.۵ میلیون لیتر میعانات گازی بهعنوان محصول جانبی دیگر این پالایشگاه استحصال شده است.
فیضی با اشاره به تلاش مهندسان و جهادگران عرصه تولید صنعت گاز در منطقه عملیاتی خانگیران تأکیدکرد: گاز نعمتی خدادادی است که برای استخراج، تصفیه، تولید و ارسال آن زحمات فراوانی کشیده میشود و در تابستان نیز در نیروگاهها به تولید برق کمک میکند.
نظر شما