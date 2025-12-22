به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، یحیی فیضی با اشاره به اینکه کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد با تلاش شبانهروزی در آمادگی کامل برای خدمترسانی به هموطنان هستند، گفت: طبق برنامه، تولید و ارسال گاز در این پالایشگاه بهصورت پایدار ادامه دارد و تمام واحدهای عملیاتی، فرآیندی و پشتیبانی پالایشگاه در این روزهای سرد سال در حالت آمادهباش قرار دارند تا فرآیند تولید و ارسال گاز به خطوط سراسری بدون وقفه ادامه یابد.
وی تصریح کرد: تعمیرات اساسی، نوسازی تجهیزات، بازبینی دستورعملهای ایمنی و هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف در ماههای گذشته انجام شده است تا در اوج مصرف زمستانی، پایداری تولید حفظ شود.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد از هموطنان درخواست کرد: با توجه به کاهش دما در پی بارش نعمت خدادادی برف، در مصرف گاز صرفهجویی و با رعایت الگوی مصرف، خادمان خود در صنعت گاز را در تأمین پایدار انرژی برای همه هموطنان یاری کنند.
