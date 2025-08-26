جزئیات حریق انبار کالا در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از مهار کامل حریق در یک انبار کالا در شرق تهران خبر داد.

ملکی در توضیح این حادثه گفت: ساعت ۱۲:۳۳ ظهر امروز چهارشنبه حادثه آتش‌سوزی در یک انبار کالا واقع در بزرگراه بابایی، مسیر شرق به غرب، بعد از شهرک شهید بهشتی اعلام شد.

به گفته ملکی، محل حادثه یک انبار بزرگ بود که به غرفه‌ها و انبارهای کوچک و بزرگ تقسیم شده و عمدتاً کاربری آن در زمینه مصالح ساختمانی بود.

وی افزود: در بخشی از این انبارها اقلامی همچون قیر و بشکه‌های مواد مشابه و حتی لوازم خانگی نگهداری می‌شد. این سازه‌ها عمدتاً با سازه‌هایی که مقاومت خوبی ندارند مانند داربست و ورق‌های شیروانی ساخته شده بودند.

سخنگوی آتش‌نشانی با بیان اینکه کانون اصلی حریق؛ یکی از انبارهای حدوداً ۱۰۰ متری بود، ادامه داد: این انبار که حاوی مصالح ساختمانی و مقداری لوازم خانگی بود به طور کامل شعله‌ور شده و خطر سرایت آتش به چند دستگاه خودروی باری و انبارهای مجاور وجود داشت. خوشبختانه با حضور به‌موقع آتش‌نشانان و آغاز عملیات از گسترش حریق و سرایت آن به اطراف جلوگیری شد.

ملکی تأکید کرد: این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت و در نهایت در ساعت ۱۳:۴۰ عملیات به پایان رسید و آتش‌نشانان محل حادثه را تحویل دادند.