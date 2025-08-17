به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش انتشار ویدئویی در فضای مجازی، شایعاتی درباره وقوع آتش‌سوزی در انبار نفت تهران را مطرح کرد. در همین رابطه، شاکر خفایی سخنگوی شرکت پالایش نفت تهران اظهار کرد: این حادثه در خارج از محدوده پالایشگاه نفت تهران و نیز خارج از تأسیسات خطوط لوله و انبار نفت ری رخ داده و هیچ‌گونه ارتباطی با تأسیسات عملیاتی مذکور ندارد.

وی افزود: تمامی واحدهای فرآیندی و تولیدی پالایشگاه نفت تهران، انبار نفت ری و خطوط لوله بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند و شرایط عملیاتی این تأسیسات کاملاً پایدار و ایمن است.

سخنگوی شرکت پالایش نفت تهران بیان کرد: نیروهای امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و اقدامات لازم برای مهار آتش‌سوزی در حال انجام است.