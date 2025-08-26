کشف انبار ۶۰ میلیاردی احتکار مواد غذایی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی پلیس امنیت اقتصادی مقابله با پدیده احتکار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی است و در همین راستا، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک انبار بزرگ احتکار مواد غذایی در ساری شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از رصدهای فنی و اطمینان از صحت موضوع، با همکاری اداره صمت استان به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار، حجم گسترده‌ای از کالاهای اساسی و اقلام مصرفی عمومی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران خاطرنشان کرد: اگرچه انبار مذکور در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود، اما هیچ‌گونه ثبت ورودی و خروجی برای کالاهای داخل آن وجود نداشت که طبق نظر کارشناسان صمت، این اقدام مصداق احتکار محسوب می‌شود. ارزش کالاهای مکشوفه نیز ۶۰ میلیارد ریال برآورد شد.

خورشاد از دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد و با هشدار به سودجویان و محتکران تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد.