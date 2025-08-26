به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فر پس از تساوی پر گل ۳ - ۳ استقلال و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر به خبرنگاران گفت: وقتی در یک بازی شاهد ۶ گل باشیم معنی اش این است بازی با کیفیت خوبی بود. ما اگر باهوش‌تر بودیم می‌توانستیم سه امتیاز را با خود ببریم. با این حال بازیکنان ما مقابل تیم خوب استقلال خیلی خوب بازی کردند و به آنها خسته نباشید می گویم.

سرمربی ذوب آهن اصفهان درباره تأثیر اشتباهات فردی استقلال افزود: ما امروز با دفاع ۴ نفره بازی کردیم و دفاع ۵ نفره نکردیم. اگر می‌خواستیم اینگونه بازی کنیم شاید گل هم نمی‌خوردیم. ما دو هفته است گل‌های بدی می‌خوریم و باید در تعطیلات پیش رو در صدد رفع انها باشیم.

حدادی فر درباره انتقاد از شیوه اتلاف وقت توسط تیمش تصریح کرد: نوع فوتبال امروز طوری بود که به ما فشار وارد می‌کرد و گرفتگی‌های عضلات به وجود اورد که طبیعی بود. من در دوران فوتبالی خودم و حالا در مربیگری هیچ اعتقادی به اتلاف وقت نداشتم و در این باره هم با بازیکنان صحبت کردم. طبیعی بدانید در بازی‌های بزرگی مثل دیدار با استقلال، شرایط سختی با بازیکنان جوان به وجود می‌آید.

او در خصوص استفاده از عملکرد پارسا جعفری دروازه بان ذوب آهن یادآور شد: او هفته گذشته شرایط خیلی سختی را تجربه کرد. در بازی امروز از او راضی هستیم. به هر حال فوتبال است. اگر آدان گلر استقلال یک موقعیت ویژه گلزنی را مهار نمی‌کرد ما ۴ بر ۲ برنده می‌شدیم. من اطمینان دارم پارسا جعفری می‌تواند به ما کمک کند.

وی افزود: می‌خواهیم کیفیت بازیکنان فعلی خودمان را بالا ببریم چون باشگاهی نیستیم که بتوانیم برای جذب بازیکن خیلی پول خرج کنیم. سعی می‌کنیم به خودباوری برسیم و بازیکنان بدانند مثل امروز می‌توانند بازی خوبی انجام دهند.

حدادی فر در خصوص مقایسه هفته‌های ابتدایی لیگ برتر ایران با لیگ‌های حرفه ای فوتبال اروپا خاطرنشان کرد: مقایسه اینچنین درست نیست. ما چمن مناسب نداریم. خط کش درستی برای مقایسه انتخاب نکردید. ما در رفتن به اردو هم مشکل داریم و این موارد جزو نکاتی است که بازیکن باید در اردو باشد و چنین چیزهایی را درک کند. نقص داریم و باید جبران کنیم چون واقعاً از آسیا هم داریم جا می‌مانیم.