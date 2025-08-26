آماده باش ساپینتو به دو بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای استقلال و ذوبآهن در هفته دوم لیگ برتر در نیمه اول با حاشیههای متعددی همراه بود.
در دقیقه ۲۰ و هنگام پرتاب اوت استقلال، دیدیه اندونگ بازیکن خارجی استقلال با یکی از بازیکنان ذوبآهن درگیر شد که داور مسابقه با تذکر به هر دو بازیکن این صحنه را مدیریت کرد.
پس از به ثمر رسیدن گل دوم ذوبآهن، هواداران استقلال با وجود عقب افتادن تیمشان به تشویق بازیکنان پرداختند. همزمان با این اتفاق، داکتز نازون و یاسر آسانی برای ورود احتمالی به میدان به گرم کردن مشغول شدند.
در ادامه مسابقه، آنتونیو آدان دروازهبان استقلال بارها نسبت به عملکرد بازیکنان حریف اعتراض داشت و روزبه چشمی کاپیتان آبیپوشان نیز در دو صحنه به تصمیمات داور واکنش نشان داد.
اعتراضهای نیمکت استقلال هم ادامه یافت و در نهایت داور مسابقه به مربی و دروازهبانان استقلال (جورجیوس اسکیاتیتیس) کارت زرد نشان داد تا کنترل بیشتری بر فضای مسابقه داشته باشد.
روزبه چشمی پس از خطا روی بازیکن ذوبآهن کارت زرد گرفت و اعتراض شدیدی به داور کرد که در ادامه هواداران استقلال هم به داور معترض شدند.
نظر شما