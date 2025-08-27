به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها از جمله مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای غیردولتی داخلی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق‌هایی در قالب طرح‌های مشترک تعیین کند.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.