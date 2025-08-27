یوسفی: طرح سوال از وزیر نیرو زودتر در دستورکار مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: مجلس نشان داده است همکاری لازم را با دولت دارد و به دنبال موفقیت دولت است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم گلایههای به حقی در مورد وضعیت صنعت آب و برق دارند، چرا که سوءمدیریت در این حوزه به بحران تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: لازم است طرح سوال از وزیر نیرو هر چه زودتر در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد تا وی پاسخگوی وضعیت فعلی در حوزه آب و برق باشد.
نظر شما