به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ماه) صحن مجلس دو ماده از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱۴- به منظور ساماندهی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی، دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تنظیمگری، خط مشی گذاری، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیسجمهور و با حضور رئیسستاد کل نیروهای مسلح، وزیران امورخارجه، دادگستری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بینالملل قوه قضائیه، مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود.
تبصره - وزیر امور خارجه دبیر و جانشین رئیس شورای یاد شده بوده و محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت امور خارجه است.
طبق ماده ۱۵ لایحه مذکور، به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور، توسعه بین المللی و صادرات شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرحهای دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.
