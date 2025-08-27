  1. سیاست
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۲

ورود مجلس به موضوع اخراج کارمندان استخدام شده در دولت قبل

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره مشکل اخراج حدود ۳ هزار نفر از کارکنان دولت به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: بیش از ۳ هزار نفر از افرادی در دولت قبل استخدام شده بودند، هم اکنون در حال اخراج هستند و لازم است به وضعیت شغلی آنان رسیدگی شود.

وی با تاکید بر ضرورت ورود سران قوا به این موضوع، اظهار کرد: برخی از آنها با امید شغلی که به آنها داده شده بود ازدواج کردند، اما بعد از چند سال کار و در حالی که جوانان متعهد و فعالی هستند، اخراج شده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر با این مشکل مواجه هستند که درباره آن به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم. مقرر شد موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر دنبال شود که البته هیأت عمومی آن را نپذیرفت و تشخیص‌شان این بود که اساس این استخدام‌ها غیرقانونی بوده است. با وجود این، ما در حال پیگیری آن هستیم تا به این افراد کمک کنیم.

زهرا علیدادی

