به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی در جلسه علنی چهارشنبه (۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: مشکل ناترازی آب به دلیل سو مدیریت است.

وی بیان کرد: برای انتقال آب سد طالقان به تهران، حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و با این اقدام، تنها ۷ درصد به منابع آب تهران اضافه می‌شود. مشکل اصلی، ناترازی آب نیست، بلکه مشکل اصلی، ناترازی مدیریتی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ساخت مسکن در کشور، تصریح کرد: آماری که در یک سال ارائه کردند، حاکی از تحویل ۴۰ هزار واحد مسکونی است، این در حالی است که باید در ۴ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته شود.

وی ادامه داد: درباره قانون جوانی جمعیت، بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی ذی صلاح ثبت نام کردند که تنها به حدود ۱۰۰ هزار نفر زمین داده شده است. سال ۱۴۰۷ پنجره جمعیتی بسته می‌شود و اگر این پنجره بسته شود، دیگر نمی‌توانیم کاری کنیم.

رئیسی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها، گفت: بیش از ۸۰۰ هزار متقاضی در نوبت دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند و بانک‌ها باید به تکالیف خود برای اعطای تسهیلات عمل کنند.

وی افزود: به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که آقایان سهام دار هستند و نفوذ دارند، به سرعت وام پرداخت می‌شود که نمونه بارز آن بانک آینده است که ۱۵۰ نماینده مجلس خواهان انحلال آن شدند اما منحل نشده است. زیان انباشته این بانک ۵۰۰ همت است که معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است. هر روز تداوم فعالیت این بانک، نزدیک به ۳۶۵ میلیارد تومان به زیان انباشته این بانک اضافه می‌کند.

