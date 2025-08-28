۴۵۹ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در بیجار معدوم شد

محمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت مردم شهرستان بیجار حاصل استمرار خدمات در دهه‌های گذشته، تلاش پزشکان، مراقبان سلامت و کارشناسان مراکز روستایی و همچنین همراهی خیرین سلامت بوده است.

وی با اشاره به قدمت خانه‌های بهداشت روستایی گفت: بسیاری از این مراکز از دهه ۷۰ تاکنون فعال هستند و امروز نیازمند بازسازی، تجهیز و نوسازی‌اند و مجموعه بهداشت شهرستان با وجود محدودیت‌ها تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت بیجار تأکید کرد: سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد باید جدی گرفته شود و اجرای طرح‌هایی مانند «پرسمان خانواده روستایی» و همکاری با آموزش‌وپرورش در قالب «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» نتایج مثبت و مؤثری در جامعه داشته است.

جمشیدی با اشاره به ورود کشور به دوران سالمندی گفت: در آینده‌ای نزدیک بخش بزرگی از جامعه سالمندان خواهند بود و باید زیرساخت‌های بهداشتی متناسب با این شرایط از هم‌اکنون فراهم شود.

وی همچنین از جمع‌آوری و معدوم‌سازی مواد غذایی فاسد خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۳ هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و در پنج‌ماهه نخست امسال نیز ۴۵۹ کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شده است و در این زمینه ۸۵ پرونده به مراجع قضائی معرفی شده که ۲۷ مورد آن مربوط به سال جاری است.

رئیس مرکز بهداشت بیجار یادآور شد: طی سال گذشته بین ۹ تا ۱۱ هزار مورد کلرسنجی آب شرب در سطح شهر و روستا انجام شده و همچنین از استخرها، نانوایی‌ها و غذاخوری‌ها در مجموع بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نمونه‌برداری صورت گرفته است.