برگزاری کارگاه آموزشی «سلامت روان در دوران سالمندی» در شهرستان بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته سالمند، کارگاه آموزشی سلامت روان در دوران سالمندی پیش از ظهر سه شنبه با حضور سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان بیجار و همکاری اداره بهزیستی و شبکه بهداشت شهرستان برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقاء آگاهی سالمندان درباره اهمیت سلامت روان در دوران پیری در سالن جلسات بهزیستی بیجار برگزارشد.

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت شهرستان بیجار در این کارگاه بر اهمیت توجه به سلامت روان در دوران سالمندی تاکید کرد و گفت: سلامت روان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی در دوران سالمندی است. تغییرات فیزیکی، اجتماعی و روحی که در این دوره به وقوع می‌پیوندد، می‌تواند تأثیر زیادی بر روحیه و احساس آرامش سالمندان بگذارد.

پوریا سلطانی افزود: مراقبت از سلامت روان به اندازه مراقبت‌های جسمانی اهمیت دارد.

سلطانی همچنین افزود: سالمندانی که ارتباط مستمر با خانواده، دوستان و جامعه دارند، کمتر دچار مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب می‌شوند و شرکت در فعالیت‌های گروهی، انجام کارهای داوطلبانه، شرکت در مراسم مذهبی و فرهنگی و حتی مراقبت از نوه‌ها می‌تواند حس ارزشمندی و رضایت فردی سالمندان را افزایش دهد.

در ادامه، مائده تقی‌زاده، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت، با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت جسمی در دوران سالمندی گفت: برای بهبود سلامت جسمی و روحی، سالمندان باید فعالیت بدنی منظم مانند پیاده‌روی روزانه و نرمش‌های سبک انجام دهند و همچنین، تغذیه مناسب و خواب کافی از عوامل مهمی هستند که می‌توانند در بهبود وضعیت عمومی سالمندان مؤثر باشند.

اقداماتی مانند تست رایگان فشارخون و قندخون برای سالمندان حاضر در کارگاه انجام شد تا وضعیت سلامت جسمانی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

این کارگاه آموزشی، که به همت اداره بهزیستی و شبکه بهداشت بیجار برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی سالمندان درباره نحوه حفظ سلامت روان و جسم در دوران پیری بود و با استقبال خوبی از سوی سالمندان مواجه شد.