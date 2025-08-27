حجت الاسلام رضایی: در جنگ اخیر برخی افراد تجدید و رد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضایی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اربعین شهادت سردار سرافراز شهید غلامحسین غیب‌پرور، با اشاره به جنگ اخیر گفت: در این جنگ، برخی افراد تجدید و برخی دیگر رد شدند. ماشاءالله به این ملت که نمره قبولی آوردند و درخشیدند.

وی همچنین به شخصیت و ویژگی‌های سردار غیب‌پرور پرداخت و افزود: سردار غیب‌پرور عزتمندانه زندگی کرد و عزتمندانه هم به شهادت رسید. ولایت مداری او در اوج حد نصاب بود.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به پرونده درخشان سردار شهید غیب‌پرور، او را از چهره‌های ماندگار دوران دفاع مقدس و انقلابیون میدان توصیف کرد و گفت: این سردار شهید ایمان راسخ و خستگی ناپذیری داشت و انسانی عزتمند بود.