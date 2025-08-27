تلاش برای یافتن اختلاف بین گرینلند و دانمارک؛ کاردار آمریکا احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، در پی انتشار گزارش‌ها درباره حضور مقامات نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در منطقه خودمختار گرینلند واقع در دانمارک به منظور جمع‌آوری اطلاعات و مداخله احتمالی، دانمارک کاردار آمریکا را احضار کرد.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه بارها آشکارا اعلام کرده است که آمریکا به دلایل امنیتی به این جزیره راهبردی و سرشار از منابع نیاز دارد و استفاده از زور برای اشغال این جزیره را رد نکرده است!

براساس نظرسنجی صورت‌گرفته در ماه ژانویه، عمده جمعیت ۵۷ هزار نفری گرینلند خواستار استقلال از دانمارک هستند اما در عین حال خواهان تبدیل شدن به بخشی از خاک آمریکا هم نیستند.

تلویزیون دولتی دانمارک امروز گزارش داد که دست کم سه مقام آمریکایی نزدیک به ترامپ به تازگی در گرینلند دیده شده‌اند که در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اختلافات و مناقشات و تنش‌های گذشته بین گرینلند و دانمارک از جمله جداسازی اجباری کودکان گرینلندی از خانواده‌شان و رسوایی عقیم‌سازی اجباری بوده‌اند.

لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک به ای‌اف‌پی گفت: ما از تداوم ابراز علاقه بازیگران خارجی به گرینلند و جایگاه آن در پادشاهی دانمارک مطلع هستیم. بنابراین تعجبی ندارد که شاهد تلاش بیرونی برای تاثیرگذاری بر آینده پادشاهی دانمارک در آینده نزدیک باشیم. البته هرگونه تلاش برای مداخله در امور داخلی پادشاهی غیرقابل قبول خواهد بود.