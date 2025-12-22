به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جف لاندری فرماندار ایالت لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در گرینلند منصوب کرده است.

ترامپ، گرینلند را جزیره‌ای راهبردی و سرشار از منابع معدنی توصیف کرده و پیشتر خواستار کنترل نظامی آمریکا بر آن شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه گفت: جف، اهمیت گرینلند برای امنیت ملی ما را درک می‌کند و منافع کشورمان را در چارچوب حفظ امنیت متحدانمان و کل جهان به پیش خواهد برد.

فرماندار ایالت لوئیزیانا نیز طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افتخار دارم داوطلبانه در این سمت خدمت کنم و گرینلند را بخشی از خاک آمریکا کنم. این موضوع به هیچ‌وجه روی کار من به عنوان فرماندار لوئیزیانا تأثیری ندارد.

منطقه خودمختار گرینلند و دانمارک اعلام کرده‌اند که این جزیره قابل فروش نیست و گزارش‌ها درباره فعالیت‌های امنیتی آمریکا در این منطقه را محکوم کرده‌اند. روسیه و بسیاری کشورهای اروپایی با تلاش‌های آمریکا برای اعمال نفوذ در گرینلند مخالف هستند.

سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک نیز در گزارشی هشدار داده که رقابت چین، روسیه و آمریکا برای اعمال نفوذ در منطقه قطب شمال به شدت افزایش یافته است.