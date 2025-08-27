توانمندسازی به جای حمایت صرف؛ جهش اشتغال و خودکفایی مددجویان بسطام

مهدی عرب اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت کمیته امداد بخش بسطام با حضور فرماندار شاهرود به بهره برداری رسیدند، ابراز داشت: این طرح‌ها می کوشد تا محرومیت از دل جامعه رفع و امید به جای آن جوانه بزند.

وی با بیان اینکه هشت واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد بسطام تحویل داده شد، افزود: طرح‌های حوزه مسکن برای مددجویان همچنان ادامه دار است.

رئیس کمیته امداد بسطام با بیان اینکه ۱۵ نیروگاه برق خورشیدی پنج کیلووات برای مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد بسطام وارد مدار شد، ابراز داشت: متقاضیان می‌توانند برای دریافت تسهیلات به کمیته امداد مراجعه و مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.

عرب اسدی با بیان اینکه طی هفته دولت ۶۰ قلم لوازم ضروری زندگی بین مددجویان نیازمند بسطام توزیع شده است، تصریح کرد: ارزش این محموله ۵۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: نگاه کمیته امداد به خودکفایی، رسیدن به استقلال مالی و توانمند سازی مددجویان است لذا آموزش‌های مهارتی به مددجویان ارائه و آنها را برای ورود به بازار کار ترغیب می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام ربیع الاول و هفته دولت نیز ۱۰۰ دستگاه یخچال به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شاهرود توزیع شده است.