به گزارش خبرگزاری مهر، سران طوایف استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی استان بابت عملیات‌های ضدتروریستی در استان تشکر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

امروز در سایه الطاف الهی و با تلاش مجاهدانه فرزندان غیور این سرزمین، عملیات موفقی در راستای حفظ امنیت و آرامش مردم شریف استان سیستان و بلوچستان به نتیجه رسید.

ما سران و بزرگان طوایف استان، ضمن عرض خداقوت و قدردانی صمیمانه از فرماندهان، نیروهای خدوم انتظامی، امنیتی و نظامی که با شجاعت و ایثار در خط مقدم پاسداری از مرزها و امنیت داخلی ایستاده‌اند، بار دیگر بر این حقیقت تأکید می‌کنیم که امنیت پایدار، نتیجه همدلی مردم و مجاهدت نیروهای جان‌برکف است.

سیستان و بلوچستان در طول تاریخ، سرزمین وفاداری، غیرت و دفاع از ارزش‌ها بوده است. فرزندان این خطه نشان داده‌اند که هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی، امنیت، آرامش و وحدت مردم عزیزمان را خدشه‌دار سازند.

از درگاه خداوند متعال برای همه حافظان امنیت استان، سلامتی، موفقیت و عزت روزافزون مسئلت داریم و بر ادامه پشتیبانی مردم و طوایف از این تلاش‌های ارزشمند تأکید می‌نمائیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله



