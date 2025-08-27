https://mehrnews.com/x38S7x ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ کد خبر 6571807 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ لحظاتی از درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در سیستان و بلوچستان زاهدان - اولین فیلم از درگیری مشترک نیروهای امنیتی با گروهک های تروریستی در سیستان و بلوچستان منتشر شد. دریافت 3 MB کد خبر 6571807 کپی شد مطالب مرتبط هلاکت و دستگیری تعدادی از عوامل گروهکهای تروریستی در سیستان وبلوچستان دستگیری و انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان گروهک جیش الظلم مسئول حمله تروریستی در «دامن» ایرانشهر برچسبها زاهدان درگیری مسلحانه حمله تروریستی
نظر شما