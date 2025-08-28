به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی، پس از عملیاتهای مقتدرانه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان در مقابله با گروههای تروریستی و وارد کردن ضربات به این گروهها، در تماس تلفنی جداگانه با سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، مدیرکل اطلاعات استان و سردار جوکار فرمانده انتظامی جنوب استان، از مجاهدتها و تلاشهای شبانهروزی آنان و نیروهای جانبرکف در جهت حفظ امنیت مردم و استان قدردانی کرد.
️امام جمعه زاهدان ضمن تقدیر از این اقدامات، برای فرماندهان و نیروهای تحت امر آنان در مسیر مهم و خطیر تأمین امنیت مردم، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
