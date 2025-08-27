افزایش ۸ درصدی تولید برق نیروگاه بیستون در مرداد امسال

به گزارش خبرنگار مهر، امیر براندیشه مدیرکل شرکت مدیریت تولید برق بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تبریک این ایام به خبرنگاران، اظهار داشت: خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و نقش مهمی در پیگیری مطالبات و انعکاس واقعیت‌ها دارند.

وی با اشاره به سابقه سه دهه فعالیت نیروگاه برق کرمانشاه افزود: در این مدت بیش از ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری تزریق شد. این دستاوردها نتیجه همت بلند و تلاش شبانه‌روزی پرسنل نیروگاه بوده که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و سرمای شدید زمستان، هیچ‌گاه خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده‌اند.

براندیشه با بیان اینکه در بهمن‌ماه سال گذشته و خردادماه امسال، تعمیرات اساسی و دوره‌ای گسترده‌ای در واحدهای بخاری نیروگاه انجام شد، توضیح داد: بیش از ۲۳ هزار فعالیت تعمیراتی ظرف ۱۲۰ روز به انجام رسید؛ فعالیت‌هایی که برخی از آن‌ها در ۳۰ سال گذشته برای نخستین بار صورت گرفت. نتیجه این اقدامات افزایش ۶ درصدی توان عملی تولید در مقایسه با سال گذشته و رشد ۸ درصدی تولید واحدهای بخار در مرداد امسال بود؛ افزایشی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

مدیرکل شرکت مدیریت تولید برق به تلاش جهادی کارکنان این مجموعه اشاره کرد و گفت: پرسنل ما در شرایط بسیار دشوار، از دمای ۵۰ درجه تابستان گرفته تا سرمای منفی هشت درجه زمستان، با ایثار و تعهد در مدار نگه داشتن واحدها را تضمین کرده‌اند. به لطف همین تلاش‌ها، نرخ خروج اضطراری واحدها نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت اتکای نیروگاه به توان داخلی ادامه داد: تمامی تعمیرات اخیر با استفاده از شرکت‌های داخلی و قطعات ساخت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد. این اقدام علاوه بر ارتقای توان تولید، موجب صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار شد. ما باید ریسک استفاده از توان داخلی را بپذیریم و نشان دهیم که می‌توان با ظرفیت‌های بومی، قطعات حساس نیروگاهی را تولید و جایگزین کرد.»

براندیشه در ادامه به آمار تولید برق در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، نیروگاه بخار بیستون یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است. همچنین نیروگاه اسلام‌آباد غرب نیز با تولید بیش از ۲۵۸ میلیون و ۶۷۸ هزار کیلووات ساعت برق، نسبت به سال گذشته رشد ۶ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه نیروگاه در ارزیابی عملکرد تابستان گذشته موفق به کسب رتبه اول در میان نیروگاه‌های زیر هزار مگاوات کشور و رتبه سوم در میان تمامی نیروگاه‌های کشور شد، افزود: این ارزیابی‌ها بر اساس ۳۰ شاخص مختلف از جمله تولید، منابع انسانی، شاخص‌های فنی، مالی و حتی ورزشی انجام می‌شود که موفقیت نیروگاه بیستون در آن‌ها، افتخاری برای استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

مدیرکل شرکت مدیریت تولید برق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های آتی این مجموعه گفت: دو تعمیرات نیمه‌اساسی برای آماده‌سازی نیروگاه در فصل زمستان در دستور کار قرار دارد. همچنین با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، ذخیره‌سازی سوخت کافی برای فصول سرد سال برنامه‌ریزی شده است.

وی اجرای طرح خنک‌کاری هیبریدی و کاهش مصرف آب را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای دانست و افزود: با اجرای این طرح می‌توانیم تا ۸۵ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشیم. همچنین برنامه انتقال سوخت مایع از طریق خط ریلی به جای تانکرهای جاده‌ای به دلیل خطرات موجود در حال پیگیری است.

براندیشه تصریح کرد: نیروگاه به دنبال آن است که با تداوم توسعه فنی، انتقال تجربیات کارکنان به سایر نیروگاه‌های کشور و همچنین انجام تعهدات اجتماعی نظیر توسعه فضای سبز، به یک برند ملی در صنعت برق کشور تبدیل شود.

