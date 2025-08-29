محمد جواد کولیوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در استان سمنان بیش از ۳۰۰ روز در سال آفتاب وجود دارد، ابراز کرد: همانطور که در سفر وزیر کشور به سمنان ابتدای هفته جاری هم تاکید شد، سمنان میتواند به قطب نیروگاههای خورشیدی کشورمان بدل شود.
وی با بیان اینکه چندی قبل در دیدار با وزیر نیرو و همچنین سران دولت پیشنهاد ارتقای نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان داده شده است، افزود: تعهد استان سمنان به دو هزار و ۴۰۰ مگاوات تولید برق خورشیدی افزایش پیدا کرده زیرا میدانیم که این استان توانمندی این میزان تولید را دارد.
استاندار سمنان با بیان اینکه تلاش میکنیم که به این هدفگذاری دست پیدا کنیم، افزود: در این مسیر از سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری بر روی انرژیهای تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی حمایت خواهیم کرد.
کولیوند با بیان اینکه حمایتهای ما از نوع اعطای زمین و مشوقها، تسهیلات بانکی و … خواهد بود، بیان کرد: سه هزار هکتار زمین با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و فرمانداریهای شهرستانهای استان برای این منظور در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال رایزنی با بانکها برای تسهیلات بانکی و همچنین مشوقهای سرمایه گذاری بر روی انرژی خورشیدی هستیم، افزود: تلاش داریم که سمنان به قطب تولید برق از انرژی خورشیدی در کشورمان تبدیل شود و این موضوع را به صورت جدی دنبال میکنیم.
استاندار سمنان با بیان اینکه در هفته جاری و به مناسبت هفته دولت یک فاز نیروگاه خورشیدی سمنان به بهره برداری رسید، گفت: این نیروگاه نوید روزهای خوبی را در زمینه تولید انرژی خورشیدی در این استان میدهد.
کولیوند با بیان اینکه هم اکنون نیروگاههای مشابهی در استانهایی مانند یزد نیز وجود دارد، افزود: به واسطه ظرفیتهای ویژه ای که در استان سمنان دارد، پیگیر گسترش نیروگاههای انرژی خورشیدی هستیم زیرا این نوع انرژی هم پاک و هم بی نیاز از سوختهای فسیلی و هم دوست دار محیط زیست خواهد بود.
