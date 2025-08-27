به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس کل امور مالیاتی کشور به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه استمهال مالیات صنایع به تداوم تولید کمک می‌کند، بیان کرد: حمایت از تولید رسالتی همگانی است.

وی خواستار اقناع عمومی در خصوص هزینه کرد مالیات در کشور شد و افزود: بیان مکان‌های خرج مالیات و تبیین آن برای مردم به اقناع آنها در راستای اعطای مالیات کمک شایانی خواهد کرد.

امام جمعه سمنان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی «محل مصرف مالیات» نقش مهمی در ترغیب مردم برای پرداخت مالیات ایفا می‌کند، گفت: اتکای کشور به درآمدهای نفتی منطقی نیست.

مطیعی با یادآوری تحریم‌های اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن تلاش می‌کند منابع درآمدی کشور که مهمترین آن فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است را با چالش مواجه کند لذا اتکا بر این درآمدها در بودجه عمومی منطقی نیست.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در این شرایط با مشکلات متعددی نظیر ناترازی انرژی و غیره دست و پنجه نرم می‌کنند لذا اتخاذ تدابیر لازم برای استمهال بدهی‌های مالیاتی می‌تواند تا حدی از مشکلات صاحبان صنایع بکاهد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دقت نظر مسئولان دولت در بازتوزیع درآمدهای مالیاتی گفت: لازم است درآمدهای مالیاتی در پروژه‌های اولویت‌دار کشور و استان مصرف شوند و این امر می‌تواند فرهنگ مالیاتی را در کشور ارتقا دهد.