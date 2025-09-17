امیر برندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز عملیات تعمیرات دورهای واحد دوم نیروگاه حرارتی بیستون اظهار داشت: این واحد مطابق با برنامهریزیهای انجام شده و پس از اخذ مجوز از دیسپاچینگ ملی از مدار خارج شده و وارد فاز تعمیرات اساسی شده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این برنامه افزایش آمادگی نیروگاه برای تأمین برق در فصل زمستان است، افزود: این دوره تعمیراتی به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و اقدامات گستردهای در بخشهای مختلف نیروگاه از جمله بویلر، توربین، برج خنککن سیکل و خطوط فشار قوی در دستور کار قرار گرفته است.
برندیشه تصریح کرد: تمامی مراحل این تعمیرات توسط توان متخصصان داخلی در حال انجام است و نشاندهنده ظرفیت بالای فنی کشور در حوزه نگهداری و تعمیرات نیروگاهی است. اتکا به نیروهای داخلی علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، موجب انتقال دانش و تجربه به نسل جدید متخصصان صنعت برق نیز میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون در ادامه به عملکرد مطلوب نیروگاههای بیستون و اسلامآباد در تابستان سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: با تلاش و هماهنگی تیمهای فنی و بهرهبرداری، این دو نیروگاه توانستند در پیک برق تابستان علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مؤثری در تأمین پایدار برق استان و کشور ایفا کنند و هیچگونه اختلالی در شبکه به وجود نیامد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان نیروگاههای استان افزود: تجربه موفق تابستان امسال ثابت کرد که با همدلی و برنامهریزی دقیق میتوان از چالشهای جدی تأمین انرژی عبور کرد. اکنون نیز با اجرای دقیق تعمیرات دورهای، واحد دوم نیروگاه بیستون با آمادگی کامل به مدار بازخواهد گشت.
برندیشه در پایان ابراز امیدواری کرد: با بازگشت این واحد به چرخه تولید و همراهی سایر واحدهای نیروگاهی، برق پایدار در فصل زمستان به شکل کامل تضمین شود و مردم بدون نگرانی از قطعی برق، از خدمات پایدار این صنعت بهرهمند شوند.
