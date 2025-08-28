ماجرای خاکبرداری شهرداری در منطقه تاریخی اشکفت سلمان چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند چهارشنبه شب در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در حوزههای مختلف اقداماتی انجام داده که مهمترین آن پای کار آوردن بخش خصوصی بوده است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با بیان اینکه تسهیلات خوبی پرداخت کردهایم، تصریح کرد: امسال از سفر ریاست جمهوری ۵۲۰ میلیارد تومان جذب تسهیلات داشتهایم و این اتفاق بسیار بزرگی است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ پروژه در حوزههای مختلف اعم از گردشگری، بوم گردی و … با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در سطح استان فعال هستند.
جوروند بیان کرد: در دولت چهاردهم اتفاقات خوبی در سطح خوزستان رقم خورده است که از این پس سریعتر نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در خصوص برنامههای این اداره کل برای نیمه دوم سال در حوزه گردشگری، گفت: سال گذشته و ایام نوروز میزبان گردشگرهای بسیار زیادی از داخل و خارج از کشور بودهایم. با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی در نیمه دوم سال در خوزستان بهتر است بنابراین میزبان گردشگرهای بسیار زیادی خواهیم بود لذا در حوزه زیرساختهای گردشگری اقدامات بسیاری انجام دادهایم.
وی ادامه داد: در این راستا از ورودی اندیمشک تا خرمشهر و آبادان، از سوی دیگر از تاراز تا حوزه جذاب فعالیتهای زیرساختی گردشگری در حال انجام داریم.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان اظهار کرد: همچنین در زمینه مرمتهای آثار نیز اقدامات و فعالیتهای بسیار خوبی صورت گرفته است. تا پایان شهریور ماه سال جاری ۲۷۰ میلیارد تومان جذب اعتبار در حوزه مرمت و زیرساخت داریم.
به گفته جوروند، به زودی فضای اماکن تار و محوطههای تاریخی بسیار جذاب میشود به گونهای که نسبت به سال گذشته جذب گردشگر بیشتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به منطقه اشکفت سلمان بیان کرد: حدوداً ابتدای صبح چهار روز گذشته متوجه شدیم شهرداری ایذه یک سلسله خاکبرداریهایی انجام داده است در حالی که اشگفت سلمان یک اثر تاریخی بسیار گرانبها است، بزرگترین دست نوشتههای میخی عیلام نو در آن محل است، همچنین سنگ نگارهایی که آنجا وجود دارند تنها سنگ نگارههای خانوادگی هستند که در کل کشور وجود دارند لذا نسبت به آن محل حساسیت ویژهای داریم.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با گلایه مندی از دستگاهها گفت: از تمامی شهرداریها، ارگانها و سازمانها درخواست دارم هنگامی که به مناطق و محوطههای تاریخی نزدیک میشوند حتماً با نظر کارشناسان این اداره کل باشد زیرا امکان دارد در آن محل حفاری صورت گیرد که آثار تاریخی وجود داشته باشد که جایگزین کردن آثار تاریخی اصلاً امکان پذیر نیست.
