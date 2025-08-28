پیشتازی بانک ملی ایران در پرداخت وام فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب این بانک در سراسر کشور طی ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه سال جاری در راستای اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" و عمل به مسئولیت اجتماعی در مجموع ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۲۵ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

بر همین اساس، با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی بانک، به طور متوسط ۲۳۳ خانواده ایرانی روزانه از شعب بانک ملی ایران وام قرض‌الحسنه فرزندآوری دریافت کرده‌اند.

بانک ملی ایران در همین مدت تعداد ۳۳ هزار و ۴۶۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده‌های واجد شرایط پرداخت کرده است.

گفتنی است، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک ملی ایران به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام فرزندآوری و ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته طی چهار ماه نخست امسال با پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی نسبت به سایر بانک‌ها با فاصله چشمگیر و قابل توجهی در پرداخت این وام پیشتاز باشد.