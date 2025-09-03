آمار وام ازدواج پرداختی به ۳.۵ میلیون فقره رسید

به گزارش خبرگزاری مهر سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، گفت: از ابتدای سال‌جاری تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۹ هزار فقره به مبلغ ۷۶۷،۲۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ۱۹۷ هزار فقره به مبلغ ۱۷۹،۰۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و یا ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

جلالی با اشاره به منابع قرض‌الحسنه موجود در شبکه بانکی که شامل سپرده‌های پس‌انداز و جاری سپرده‌گذاران و همچنین وصولی‌های تسهیلات پرداخت شده در سنوات گذشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادهایی که برای کاهش صف متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مطرح شده، ارائه کارت‌های اعتباری به این متقاضیان برای خرید لوازم خانگی از تولیدکنندگان ایرانی است. این طرح در مراحل اولیۀ بررسی و کارشناسی در بانک مرکزی و مجلس است و امیدواریم که از آذرماه به بعد، اجرای آن آغاز شود.

جلالی افزود: در صورت استقبال متقاضیان از این طرح، این اقدام به کل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعمیم داده خواهد شد. رایزنی‌های لازم در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه، اعطای کارت‌های اعتباری به مرحله اجرا برسد.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست استفاده از سایر منابع علاوه بر منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت این تسهیلات، از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و راهکارهای متفاوتی در دست بررسی است، بیان داشت: سال گذشته، بخشی از این تسهیلات از محل آزادسازی سپرده قانونی تأمین شد که روشی پایدار نبوده و مورد تاکید بانک مرکزی نیست. در حال حاضر، راهکار جایگزینی از طریق همین کارت‌های اعتباری در دست بررسی است که می‌تواند به منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی با ارائه آماری از میزان پرداخت این تسهیلات از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون، گفت: از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی پرداخت شده است. در حال حاضر، بیش از ۸۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات خود شده‌اند و تنها حدود ۱۳ درصد از متقاضیان در صف انتظار هستند. پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از این متقاضیان هم تا پایان سال جاری تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: در سال جاری، به دلیل شرایط خاصی از جمله جنگ تحمیلی و همچنین تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، مراجعه متقاضیان به شبکه بانکی با کندی مواجه بوده است. همچنین، ابلاغ دستورالعمل‌ها نیز مقداری زمان‌بر است. با این وجود، بیشترین حجم پرداخت‌ها در ماه‌های شهریور، مهر و آبان اتفاق افتاده است و تاکنون شبکه بانکی فراتر از سهمیه تعیین‌شده هم عمل کرده است.

جلالی با اشاره به اینکه منابع این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی تأمین می‌شود و به دلیل محدودیت منابع، توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی محدود است، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و اولویت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخش عمده‌ای از توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته است.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در پایان بیان داشت: تعداد متقاضیان این تسهیلات بیش از مبلغ اختصاص‌یافته است و طبیعی است که برخی از افراد در صف انتظار بمانند. تمامی متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، حداکثر تا پایان سال جاری و یا نهایتاً اوایل سال آینده، تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.