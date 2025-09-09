به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم با تبریک ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) به مشارکت بانک ملی در پروژههای کلان استان اشاره کرد و گفت: ما در پروژههایی همچون پارکینگ طبقاتی و آزادراه حرم تا حرم سرمایهگذاری کردهایم که موجب تسریع در خدمترسانی به مردم شده است.
میرخلفی در ادامه گفت: در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، بیش از ۱۲,۶۰۰ فقره پرداخت شده و از ابتدای سال، بیش از ۳ هزار فقره وام توسط بانک ملی تأمین شده است.
وی افزود: در بخش نهضت ملی مسکن، بانک ملی با وجود اینکه بانک تخصصی مسکن نیست، بیش از هزار و ۹۷۹ واحد خودمالکی و بیش از ۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را تأمین کرده است.
وی همچنین به حمایت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد: در سال گذشته حدود ۵۳,۳۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۹.۱ همت به کمیته امداد، بهزیستی و طرحهای اشتغالزایی پرداخت شده و در سال جاری تا پایان مردادماه نیز بیش از ۲۶ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۵.۵ همت ارائه شده است.
میرخلفی به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج نیز اشاره کرد: از ابتدای سال تا ۱۷ شهریور، ۷۹۷ فقره وام فرزندآوری و ۵۸۰ فقره وام ازدواج پرداخت شده و شعب بانک ملی استان در این حوزه از سایر بانکها پیشتاز هستند و در رتبهبندی سال گذشته شعب بانک ملی در سراسر کشور، شعب قم در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه چهارم را کسب کردند و کمترین صف انتظار متقاضیان را داشتیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم همچنین به خدمات ارزی بانک ملی در استان پرداخت و گفت: بانک ملی مسئولیت تأمین ارز ۲۰ موکب اربعینی به مبلغ ۳۲۱ میلیون دینار و همچنین پرداخت ارز به ۳۰ هزار زائر اربعین را بر عهده داشتو علاوه بر آن، بانک سیار ما در ایام اربعین در مهران مستقر و خدمات بانکی ارائه کرد.
وی نقش بانک ملی در پروژههای دارویی، نساجی، پلیمری، نفتی و درمانی استان نقش مؤثر داشته و به منظور تسریع در راهاندازی کلینیک و اورژانس یکی از بیمارستانهای بزرگ استان، حمایت مالی کرده است.
میرخلفی با اشاره به چالشهای پیشرو اظهار کرد: از ۲۶ بانک فعال استان، تنها ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند و برخی بانکهای خصوصی در زمینه اجرای اعتبارات همراهی لازم را ندارندو انتظار میرود همه بانکها به تکالیف ابلاغی بانک مرکزی عمل کنند.
