۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

همه بانک‌ها در قم باید به تکالیف ابلاغی بانک مرکزی عمل کنند

قم- دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: برخی بانک‌های خصوصی در زمینه اجرای اعتبارات همراهی لازم را ندارندو انتظار می‌رود همه بانک‌ها به تکالیف ابلاغی بانک مرکزی عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم با تبریک ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) به مشارکت بانک ملی در پروژه‌های کلان استان اشاره کرد و گفت: ما در پروژه‌هایی همچون پارکینگ طبقاتی و آزادراه حرم تا حرم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که موجب تسریع در خدمت‌رسانی به مردم شده است.

میرخلفی در ادامه گفت: در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، بیش از ۱۲,۶۰۰ فقره پرداخت شده و از ابتدای سال، بیش از ۳ هزار فقره وام توسط بانک ملی تأمین شده است.

وی افزود: در بخش نهضت ملی مسکن، بانک ملی با وجود اینکه بانک تخصصی مسکن نیست، بیش از هزار و ۹۷۹ واحد خودمالکی و بیش از ۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را تأمین کرده است.

وی همچنین به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد: در سال گذشته حدود ۵۳,۳۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۹.۱ همت به کمیته امداد، بهزیستی و طرح‌های اشتغال‌زایی پرداخت شده و در سال جاری تا پایان مردادماه نیز بیش از ۲۶ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۵.۵ همت ارائه شده است.

میرخلفی به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج نیز اشاره کرد: از ابتدای سال تا ۱۷ شهریور، ۷۹۷ فقره وام فرزندآوری و ۵۸۰ فقره وام ازدواج پرداخت شده و شعب بانک ملی استان در این حوزه از سایر بانک‌ها پیشتاز هستند و در رتبه‌بندی سال گذشته شعب بانک ملی در سراسر کشور، شعب قم در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه چهارم را کسب کردند و کمترین صف انتظار متقاضیان را داشتیم.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم همچنین به خدمات ارزی بانک ملی در استان پرداخت و گفت: بانک ملی مسئولیت تأمین ارز ۲۰ موکب اربعینی به مبلغ ۳۲۱ میلیون دینار و همچنین پرداخت ارز به ۳۰ هزار زائر اربعین را بر عهده داشت‌و علاوه بر آن، بانک سیار ما در ایام اربعین در مهران مستقر و خدمات بانکی ارائه کرد.

وی نقش بانک ملی در پروژه‌های دارویی، نساجی، پلیمری، نفتی و درمانی استان نقش مؤثر داشته و به منظور تسریع در راه‌اندازی کلینیک و اورژانس یکی از بیمارستان‌های بزرگ استان، حمایت مالی کرده است.

میرخلفی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو اظهار کرد: از ۲۶ بانک فعال استان، تنها ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هستند و برخی بانک‌های خصوصی در زمینه اجرای اعتبارات همراهی لازم را ندارندو انتظار می‌رود همه بانک‌ها به تکالیف ابلاغی بانک مرکزی عمل کنند.

مهدی بخشی سورکی

