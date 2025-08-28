به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران؛ مریم اردبیلی در آئین تجلیل از خادمان کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران ضمن قدردانی از خادمان اربعین اظهار کرد: وظیفه ما ایجاد بستری برای خدمتگزاری هرچه بهتر به زائران است و تلاش کردیم شرایطی فراهم کنیم تا خادمان بتوانند با آسودگی خاطر در مسیر خدمترسانی حضور یابند.
وی با اشاره به حضور خادمان در حوزههای مختلف از جمله «مادر و کودک»، «فرهنگی» و «بینالملل»، تصریح کرد: فرصت ارزشمندی در عراق فراهم شد که از نزدیک پای صحبت خادمان نشستیم و خاطرات اثرگذار آنان را شنیدیم. این روایتها نشان میدهد که خدمترسانی اربعین تنها یک کار اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای مواجهه انسانی و انتقال تجربههای عمیق است.
اردبیلی با بیان اینکه نقش زنانه در تداوم مقاومت و حماسه عاشورا نقشی تکمیلکننده و اصیل است، گفت: همانطور که حضرت زینب (س) با روایتگری عاشورا، تاریخ را برای نسلهای بعد صورتبندی کرد، امروز نیز زنان میتوانند در بازخوانی و تبیین وقایع، نقش حیاتی خود را ایفا کنند. خدمترسانی زنانه و مادرانه در اربعین، خلأیی بود که به فضل الهی و همت خادمان، پر شد و الگویی تازه از خدمت متنوع و شخصیسازیشده پدید آورد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ دوازدهروزه، خاطرنشان کرد: امروز سرعت تغییرات و رویدادها رو به افزایش است و نقش مادران در آرامشبخشی و هدایت خانوادهها بیش از پیش اهمیت دارد. همانگونه که در تاریخ عاشورا و مقاومت، حضور زنان تعیینکننده بوده است، در شرایط امروز نیز جدی گرفتن کنشگری زنانه میتواند مسیر پیروزی جبهه حق را هموار سازد.
اردبیلی با بیان اینکه خلوص نیت خادمان و باور قلبی آنان، تصویر ارزشمندی از خدمت در اربعین خلق کرده است، ادامه داد: هرچه زمان میگذرد، نقش زنانه در حرکت تاریخی جبهه حق آشکارتر میشود و اربعین، نقطه آغاز کنشگری بینالمللی زنان است.
رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با بیان اینکه طرحهای تازهای برای اربعین آینده در دست اقدام است، افزود: از همه مناطق و فعالان حوزه زنان انتظار دارم که کارگروههای تخصصی اربعین را از همین امروز شکل دهند، جلسات منظم برگزار کنند و برای تولید محتوا، آموزش و تقسیم کار برنامهریزی کنند تا خدمترسانی به زائران در سال آینده حرفهایتر و اثرگذارتر انجام بگیرد.
