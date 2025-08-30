  1. استانها
هوشمندسازی تقاطع جانبازان اردبیل با سامانه‌های نوین ترافیکی

اردبیل - رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل از هوشمندسازی تقاطع جانبازان با سامانه‌های نوین ترافیکی جهت جلوگیری از تخلفات رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن میرزایی با اعلام مطلب بالا افزود: پس از حذف میدان جانبازان و در راستای ساماندهی، زمان بندی صحیح و همچنین جلوگیری از تخلفات رانندگی، تقاطع جانبازان به سامانه‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی مجهز می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا نصب سامانه‌های پایش تصویری، نصب سامان‌های عبور از چراغ قرمز، خط کشی تقاطع طبق استاندارد ملی ایران و راهور با دوام ۳۶ ماه و هوشمندسازی زمان بندی تقاطع با استفاده از سیستم‌های پایش تصاویر از دیگر اقدامات شهرداری است.

وی اضافه کرد: این پروژه با پیشرفت ۹۰ درصد در مراحل پایانی بوده و بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

