نقش ویژه مادران در تثبیت فرهنگ مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با اشاره به اینکه کمیته زنان ستاد اربعین حسینی طی چهار سال اخیر به شکل جدی در مسیر خدمت‌رسانی فعال بوده، اظهار کرد: هر سال شاهد رشد و بلوغ بیشتر خدمات در این حوزه هستیم، خدمات ما به طور کلی در سه دسته اصلی قرار می‌گیرد که شامل موکب‌های اسکان ویژه بانوان مانند موکب زینبیه که در ورودی کربلا معلی مستقر است و هزاران زن و کودک در آنجا به طور ویژه خدمت‌رسانی می‌شوند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، سه سال است که خدمات فرهنگی و مادر و کودک به صورت تخصصی و بین‌المللی ارائه می‌شود. همچنین مواکبی هستند که به صورت استراحتگاه ویژه مادران و کودکان آماده شده‌اند و حتی شهربازی‌هایی ویژه کودکان در مسیر برپا شده است.

اردبیلی با بیان اینکه نقش کمیته زنان بیشتر تسهیل‌گری خدمات مردمی است و پرسنل شهرداری به‌صورت مستقیم در خدمت‌رسانی مادر و کودک فعالیت نمی‌کنند، بلکه زمینه و بستر حضور داوطلبان و گروه‌های تخصصی را فراهم می‌کنند؛ ادامه داد: این رویکرد باعث شده تا افراد و گروه‌های مختلفی از داخل و خارج کشور داوطلبانه و به‌صورت رایگان به خدمت‌رسانی در زمینه‌های فرهنگی و مادر و کودک بپردازند.

وی با اشاره به تفاوت بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت اربعین، هم گفت: بخش سخت‌افزاری مثل پشتیبانی تغذیه، اسکان و عبور و مرور عمدتاً مردانه است اما بخش نرم‌افزاری که شامل مدیریت فرهنگی و عاطفی زنان و کودکان می‌شود، نیازمند حضور فعال زنان است.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران افزود: زنان نقش بی‌بدیلی در تثبیت، تبیین و پایدارسازی روایت عاشورا دارند. حضرت زینب (س) نقش کلیدی در حفظ و بیان حقیقت این واقعه تاریخی ایفا کردند و امروز ما هم با الهام از ایشان تلاش می‌کنیم که حضور زنان را در این مسیر اصلاح کنیم تا به درستی نقش‌آفرینی کنند.

اردبیلی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران نهایت تلاش خود را می‌کند تا بخش‌های زمین‌مانده و کمتر پرداخته شده مانند خدمات فرهنگی و بخش مادر و کودک را توسعه دهد. این بخش از خدمات به حدی مورد استقبال موکب‌های ایرانی و عراقی قرار گرفته که آنها خواهان ایجاد این فضاها در موکب‌های خود در سال‌های آینده شده‌اند.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی نیز بیان کرد: در این دوره با بیش از ۱۵ کشور ارتباط گرفتیم و برنامه‌های فرهنگی مشترک در مسیر برگزار شده است. این کار به ما کمک می‌کند که ظرفیت رسانه‌ای و فرهنگی اربعین را در سطح جهانی ارتقا دهیم و پیام این حرکت بزرگ را به گوش جهانیان برسانیم.

اردبیلی با اشاره به فعالیت گسترده مواکب شهرداری تهران در مرزهای مختلف بین ایران و عراق، و شهرهای نجف، کربلا، کوفه، سامرا و کاظمین گفت: این خدمات بخش زنانه‌ای است که به خدمات معمول اضافه شده و به شکل منسجم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در مناطق مختلف تهران هم اظهار کرد: تعدادی از مناطق تهران به دلیل حجم بالای بازسازی به دلیل جنگ دوازده روزه ناشی از حملات رژیم کودک‌کش اسرائیل ترجیح دادند که امسال در برگزاری مراسم اربعین شرکت نکنند و تمرکز خود را روی حمایت از همشهریان آسیب‌دیده بگذارند.

اردبیلی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم ایران و عراق بیش از پیش به هم نزدیک شدند و موجی از همدلی و انزجار از رژیم صهیونیستی شکل گرفته که در رفتار زائران و مردم کاملاً محسوس است.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران اضافه کرد: این اشتیاق و همبستگی حتی در میان زنان کاملاً مشهود بود و فرصت اربعین به عنوان یک فرصت تمدنی، گفتگویی و رسانه‌ای، زمینه‌ای برای تبادل فرهنگ‌ها و ارتقای روابط بین مردم فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت حضور زنان در مسیر اربعین و نقش تاریخی آنها در واقعه عاشورا بیان کرد: حضور زنان، به ویژه حضرت زینب (س)، موجب شد که روایت عاشورا به شکل صحیح و بدون تحریف باقی بماند. این حضور زنان، تکمیل‌کننده و تضمین‌کننده تحقق هدف امام حسین (ع) بود.

اردبیلی افزود: زنان در این جنگ‌ها و وقایع منطقه با خلق روایت‌های زنانه، مانند مادرانی که با ترانه‌های لالایی خلاقانه برای کودکان خود آرامش می‌آفرینند، نقش ویژه‌ای در انتقال حقیقت و تثبیت فرهنگ مقاومت ایفا کرده‌اند.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با اشاره به حضور زنان و خانواده‌ها در مراسم اربعین گفت: از حدود ۱۲ سال پیش که برای اولین بار در پیاده‌روی اربعین شرکت کردم، تا به امروز این حضور به شکل چشمگیری افزایش یافته و زنان و خانواده‌ها به شکلی پررنگ در این مسیر حضور دارند. حتی در شرایط سخت آب و هوایی و تهدیدات منطقه، مردم با عشق و شور فراوان در این مراسم شرکت می‌کنند.