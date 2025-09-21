به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در جلسه برنامهریزی و هماهنگی تکمیل پروژههای زیرساختهای حوزه زنان وخانواده با شهرداران و مدیران شهری ۸ منطقه و با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای عمرانی ویژه زنان و دختران در شهر تهران اظهارکرد: در جلسات گذشته درخصوص گزارش پیشرفت پروژههای عمرانی در ۸ منطقه ۲،۱۳،۱۵،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱ و۲۲ در قالب بوستانهای بانوان، شهربانوها، پردیسهای خانوادهمحور و بوستانهای دختران، مسائلی مطرح و تعریف شد.
وی افزود: این جلسه هم با حضور شهرداران مناطق، معاونان ذیربط، نمایندگان اداره کل بودجه و حوزه مالی و همچنین مشاوران شورا برگزار شده تا مشکلات و اشکالات پروژهها را در میانه راه بررسی کنیم.
اردبیلی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه آن است که تا پایان سال بسیاری از پروژهها آماده خدمترسانی به شهروندان شوند، ادامه داد: این پروژهها به سرانه ویژه زنان و دختران در شهر تهران اضافه خواهند شد؛ برخی از آنها توسعه کمی هستند و برخی دیگر از جنس توسعه کیفی که مدل خدمترسانی را در فضاهای موجود ارتقا و بهبود میبخشد.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به پروژههای مناطق هم خاطرنشان کرد: در منطقه ۲ پردیس خانواده و بوستان پیرامونی جنب پردیس خانواده در دستور کار است؛ درمنطقه ۱۳ بوستان دختران؛ در منطقه ۱۵ اجرای فاز توسعهای بوستان بانوان «پارک هیجانی» و در منطقه ۱۶ تکمیل و افتتاح پروژه مجموعه شهربانو (تجهیز آمفی تئاتر، توسعه گیت ورودی بوستان بانوان) در حال اجراست.
اردبیلی افزود: در منطقه ۱۹ علاوه بر اجرای فاز توسعهای بوستان، توسعه خدمات بوستان (احداث استخر کودک و جکوزی، زمین چمن و…) مدنظر است و در منطقه ۲۰ هم در کنار احداث پردیسخانواده، اجرای فاز توسعه بوستان (گسترش و توسعه محدوده بوستان و ایجاد سوله ورزشی و زمین چمن و....) در حال اجراست. در منطقه ۲۱ تکمیل و افتتاح مجموعه فرهنگی فراغتی گوهرشاد و در منطقه ۲۲ احداث پردیس خانواده در دستور کار است.
