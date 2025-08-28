به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی وزیر نیرو گفت: ما مدتی است که پروژههای نیروگاهی در حال به نتیجه رسیدن است. برنامهریزیها اکنون تقریباً هفتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات آمادگی داریم تا پایان سال نیروگاههای خورشیدی را افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: ما تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی علاوه بر ۲۰۰۰ مگاواتی که کلنگزنی شده، داشته باشیم همچنین واحدهای حرارتی نیز در دست احداث هستند. ما تاکنون حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی که از قبل ناتمام بودند، کلنگزنی کردیم و شروع به کار کردیم. با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی کشور، امیدواریم با کمک مردم عزیز دوران سخت را با خوشی و خوبی پشت سر بگذاریم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه شبکه برق ایران یکی از قدرتمندترین شبکههای برق در جهان است، خاطر نشان کرد: امروز پروژههای مهمی در صنعت برق افتتاح شد که این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت و برای سال آینده با برنامه متنوعتری دنبال میشود.
به گفته این مقام مسئول ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای انقلاب اسلامی هفت هزار مگاوات بود، در حالی که هم اکنون این ظرفیت به ۹۵ هزار رسیده و به زودی از ۱۰۰ هزار مگاوات عبور میکند.
علی آبادی در خاتمه در رابطه با پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خاطرنشان کرد: به زودی و در روزهای آینده بخش دیگری از آب به تهران خواهد رسید.
وزیر نیرو ادامه داد: ما توانستهایم واحد حرارتی ناتوان خود را به طور کامل به بهرهبرداری برسانیم و برخی از واحدها را ارتقا دهیم. و برنامههایی داریم که بتوانیم واحدهای ساده را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: ما در تمامی بخشهای صنعت برق، از ساخت کابل تا ساخت توربین، به دست فرزندان این کشور به بهترین شکل ممکن و با بالاترین کیفیت تولید میشود و ما نه تنها در منطقه، بلکه در جهان حرف اول را خواهیم زد و جز کشورهایی خواهیم بود که دنیا باید به آنها افتخار کند.
علیآبادی ادامه داد: ما هر هفته پروژههای جدیدی را افتتاح کردهایم و به عدد ۱۵۰ رسیدیم. امیدوارم با همت همکاران و حمایتهای استانداران و نمایندگان محترم، این روند ادامه پیدا کند.
وی در خاتمه تاکید کرد: هفته آینده بیش از ۱۰۰ مگاوات مجدداً به شبکه اضافه خواهد شد و با توجه به آمادهسازی زمینها و رفع موانع کوچک، ان شاءالله این اعداد به مقادیر بزرگتر خواهد رسید.
