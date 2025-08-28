توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران در آئین افتتاح پروژه‌های مهم صنعت برق گفت: شرکت برق منطقه‌ای شرکت چند وجهی به دلیل پروژه‌هایی که دارد و در سال گذشته ۱۴ همت سرمایه گذاری برای پروژه‌های متعدد صورت گرفته است و در یک ماه گذشته تعدادی از آنها افتتاح کردیم.

وی ادامه داد: از این ۱۴ همت امروز ۷ همت پروژه افتتاح می‌شود که یکی از آنها نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی برق منطقه‌ای تهران به بهره برداری رسید.

شبیهی ادامه داد: شب گذشته توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران سنکرون شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران ا اضافه کرد: برای احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران برنامه ریزی شده است و در کنار آن ۱۰۰ نیروگاه سه مگاواتی هم در دستور کار قرار دارد.

شبیهی درباره نصب خازن در شبکه برق تهران خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات خازن در تهران نصب شده که در یکصدسال گذشته بی سابقه است و پایداری ولتاژ برق تهران را به همراه دارد.

وی از طراحی یک هزار و ۹۰۰ مگاوات طرح‌های زیرساختی مرتبط با برق تهران خبر داد که امروز ۳۰۰ مگاوات آن امروز به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در تهران در حال بهره برداری است و امروز نیز ۹۸ مگاوات به بهره برداری می‌رسد.