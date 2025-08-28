  1. اقتصاد
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران متصل شد

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران گفت: شب گذشته توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران سنکرون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران در آئین افتتاح پروژه‌های مهم صنعت برق گفت: شرکت برق منطقه‌ای شرکت چند وجهی به دلیل پروژه‌هایی که دارد و در سال گذشته ۱۴ همت سرمایه گذاری برای پروژه‌های متعدد صورت گرفته است و در یک ماه گذشته تعدادی از آنها افتتاح کردیم.

وی ادامه داد: از این ۱۴ همت امروز ۷ همت پروژه افتتاح می‌شود که یکی از آنها نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی برق منطقه‌ای تهران به بهره برداری رسید.

شبیهی ادامه داد: شب گذشته توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران سنکرون شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران ا اضافه کرد: برای احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران برنامه ریزی شده است و در کنار آن ۱۰۰ نیروگاه سه مگاواتی هم در دستور کار قرار دارد.

شبیهی درباره نصب خازن در شبکه برق تهران خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات خازن در تهران نصب شده که در یکصدسال گذشته بی سابقه است و پایداری ولتاژ برق تهران را به همراه دارد.

وی از طراحی یک هزار و ۹۰۰ مگاوات طرح‌های زیرساختی مرتبط با برق تهران خبر داد که امروز ۳۰۰ مگاوات آن امروز به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در تهران در حال بهره برداری است و امروز نیز ۹۸ مگاوات به بهره برداری می‌رسد.

