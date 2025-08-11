  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

افتتاح یا اجرای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی و عمرانی در هفته دولت در استان بوشهر، افتتاح یا اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با اسکندر مؤمنی وزیر کشور با اشاره به ناترازی انرژی و برق اظهار داشت: با سرمایه گذاری صورت گرفته، اکنون ۶۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر خورشیدی توسط بخش خصوصی با حمایت دولت در استان بوشهر آماده بهره‌برداری است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همچنین عملیات اجرایی برای تحقق ۲۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر خورشیدی در استان توسط وزارت نیرو و دولت چهاردهم بزودی آغاز می‌شود.

زارع افزود: سی و پنج ساختگاه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۳۵ مگاوات نیز در حال اجراست.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: در هفته دولت امسال بالغ بر ۱۳۰ همت سرمایه‌گذاری برای افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر انجام شده است.

وی اضافه کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی محقق شده است.

