به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: با هوشیاری دستگاههای امنیتی و ورود به موقع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، پروندهای مبنی بر تلاش برای انتقال مالکیت ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی به شخص حقیقی در شورای حفظ حقوق بیتالمال دادسرای سوادکوه تشکیل شد.
وی گفت: این اقدام غیرقانونی که به صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهای حقوقی در حال انجام بود، با شناسایی به موقع و با پیگیریهای دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه متوقف شد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و با پیگیری دستگاه قضائی و اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه و همچنین با بررسی دقیق مستندات و شواهد موجود، با صدور رأی قطعی و لازمالاجرا در دادگاه تجدیدنظر مازندران، مالکیت این اراضی به بیتالمال بازگشت.
پوریانی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، وظیفه ذاتی دستگاه قضائی است و قطعاً با هرگونه سوءاستفاده، تصرف و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
