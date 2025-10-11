هرگونه ارتباط با عناصر معاند جرم است و عذری پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی از سوی یکی از عناصر معاند خارج‌نشین مبنی بر رفتارهای غیراخلاقی منتسب به تعدادی از دانشجویان عراقی و متعاقباً تشکیل تجمع غیرقانونی در مقابل دانشگاه بوعلی‌سینا، دادستانی مرکز استان همدان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

۱. بدیهی است اظهارات فرد یادشده با توجه به سوابق خانوادگی، رفتاری و مواضع ضدنظام وی در سال‌های اخیر، از جمله هم‌سویی با رسانه‌های معاند در مقاطع حساس، تشویق به بی‌نظمی و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی اشخاص، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از منظر افکار عمومی مردم بصیر و فهیم استان نیز مردود است.

۲. در بررسی‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه گزارش یا شکایتی مبنی بر ارتکاب اعمال خلاف اخلاق از سوی دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان عراقی، به مراجع رسمی از جمله دادگستری واصل نشده و هیچ مستندی دال بر صحت این ادعاها وجود ندارد. متأسفانه این موضوع در سال‌های اخیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر ایران و عراق توسط معاندان و بدخواهان تبدیل شده است.

بر همین اساس، از مردم شریف استان انتظار می‌رود ضمن حفظ هوشیاری کامل در برابر توطئه‌های دشمنان، در صورت وجود هرگونه دلایل و مستندات معتبر، موضوع را به این دادستانی اعلام نمایند تا پس از بررسی دقیق، در صورت احراز تخلف، با عوامل یا مسئولان مرتبط برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. لازم به ذکر است دستورات لازم در این خصوص به ضابطین قضائی جهت بررسی جامع و اعلام نتیجه صادر شده است.

۳. یادآوری می‌شود هرگونه نشر اکاذیب، تشویق و تحریک اشخاص به درگیری یا اخلال در نظم عمومی، برگزاری تجمعات غیرقانونی، ایجاد ناامنی برای شهروندان، توهین و افترا به اشخاص، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، طبق قوانین جزایی جرم محسوب شده و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

۴. همچنین، هرگونه ارتباط یا همکاری فیزیکی و مجازی با عناصر معاند و رسانه‌های معارض نظام در راستای ارتکاب جرایم فوق‌الذکر، مطابق قوانین موضوعه کشور جرم بوده و هیچ‌گونه عذری از مرتکبین پذیرفته نخواهد شد.

در پایان، ضمن تأکید بر احترام به احساسات پاک و غیرت دینی و ملی مردم شهیدپرور استان همدان و اطمینان خاطر به شهروندان گرامی مبنی بر حساسیت و اهتمام مجموعه قضائی استان نسبت به این‌گونه مسائل — که پیش‌تر نیز با صدور احکام قاطع نمود یافته است — از مردم شریف انتظار می‌رود ضمن مطالبه‌گری هوشمندانه و ارائه مستندات معتبر، اخبار مرتبط را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری نمایند و از توجه به شایعات و اخبار مغرضانه منتشرشده از سوی معاندان یا افراد ناآگاه خودداری کنند تا در سایه همکاری همگانی، امنیت و آرامش پایدار جامعه تداوم یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان