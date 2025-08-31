به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بختیاری از شناسایی بیش از ۱۲۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین خبر داد و اظهار کرد: در پی گشت‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت، این تعداد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت تقریبی ۱۲ هکتار در سطح استان شناسایی و اخطارهای لازم به متخلفان ابلاغ شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستری برای تولید و امنیت غذایی، این اقدام را ضروری دانست و گفت: پس از شناسایی، ۶۹۰ مورد از این تغییر کاربری‌های غیرمجاز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با اجرای احکام قطعی تخریب، به چرخه تولید بازگردانده شد.

بختیاری همچنین اظهار داشت: یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین با جدیت به رصد و پایش مستمر اراضی کشاورزی ادامه می‌دهد و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز به شدت برخورد خواهد کرد.

وی از عموم مردم نیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به این یگان اطلاع دهند.