رفع تصرف ۶۳ هزار متر مربع از اراضی ملی، جنگلی و ساحلی در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۶۳ هزارمترمربع از زمین‌های ملی، جنگلی و ساحلی در منطقه اطاقور و چاف و چمخاله این شهرستان رفع تصرف شد.

وی افزود: برابر گزارش مردمی و پایش اراضی ملی توسط عوامل یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با همکاری عوامل انتظامی شهرستان از ابتدای سال جاری در ۱۹ فقره عملیات رفع تصرف مساحت ۶۳ هزارمترمربع از زمین‌های ملی-جنگلی و ساحلی به ارزش تقریبی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان را که از سوی افراد سودجو تصرف شده بود، رفع تصرف کرده و به اراضی ملی بازگرداندند.

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، تصریح کرد: دستگاه قضائی با افراد سودجو و متخلفانی که زمین‌های ملی و منابع طبیعی را تصرف کنند بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه متصرفان، این زمین‌ها را غیرقانونی با سیم‌خاردار، دیوار بلوکی، فنس و چپر محلی محصور کرده بودند، گفت: با دستور قضایی همه آثار تصرف در این زمین‌ها از سوی مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با همکاری عوامل انتظامی شهرستان جمع آوری شد.

کرمی حفظ و حراست از منابع طبیعی و انفال را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان همواره در دستور کار قرار دارد.