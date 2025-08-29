به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اقدامات انجامشده این معاونت در طول عمر یکساله دولت چهاردهم، گفت: ما در حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور چند موضوع اصلی را در دستور کار داریم که شامل موضوعات امنیتی کشور، مسائل مرزی، موضوعات انتظامی و برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع) است.
وی افزود: در موضوعات امنیتی که مهمترین شأن وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، اطمینان از امنیت داخلی از جایگاه ویژهای برخوردار است و این موضوع در جلسات شورای امنیت کشور که طبق قانون هر دو هفته یکبار برگزار میشود، بهطور جدی پیگیری میشود. در طول یک سال گذشته بیش از ۴۰ جلسه شورای امنیت کشور برگزار شده است.
پورجمشیدیان تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، شورای امنیت کشور بهطور منظم یک روز در میان تشکیل جلسه داد و شش نشست با بیش از ۷۰ مصوبه در این مدت برگزار شد که نقش مهمی در ایجاد امنیت پایدار در داخل کشور ایفا کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: یکی از مهمترین مصوبات، تقویت پستهای ایست و بازرسی با همکاری بسیج در سراسر کشور بود که آثار آن بهخوبی برای مردم نمایان شد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: در موضوعات امنیتی، اطمینان از امنیت اماکن دارای طبقهبندی و مراسمهای مهم نظیر سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نیمه شعبان، ایام محرم و اربعین امام حسین (ع) از جمله اولویتها بود که خوشبختانه بدون کوچکترین مشکل امنیتی برگزار شد.
معاون وزیر کشور افزود: موضوع امنیت مرزها نیز بهطور ویژه پیگیری و جلسات متعددی در وزارت کشور و استانهای مرزی برای توسعه امنیت، اقتصاد و اشتغال مرزنشینان برگزار شد. در این زمینه اقداماتی همچون راهاندازی مرز ریلی شلمچه و مرز دریایی دیر در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یادآور شد: همچنین مسائل مربوط به انسداد مرزها، توسعه پاسگاههای مرزی، اطمینان از سلامت مرزها و رسیدگی به وضعیت گذرنامه نیز بهطور جدی دنبال شد.
پورجمشیدیان گفت: از اقدامات مهم دیگر در یک سال گذشته، تأمین اعتبار و پرداخت خسارتهای ناشی از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بهویژه در استان سیستان و بلوچستان بود که بخش اعظم آن با دستور دولت و پیگیری وزارت کشور پرداخت شد.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: همچنین در دوران جنگ ۱۲ روزه، کمیته امنیت و خدمات عمومی مصوب هیئت دولت با مسئولیت وزارت کشور راهبری شد که نقش مؤثری در تأمین امنیت و مسائل اقتصادی، بهداشت، درمان و سایر حوزهها داشت.
پورجمشیدیان گفت: دیپلماسی امنیتی با همسایگان و کشورهای منطقه نیز از اولویتها بود و در یک سال گذشته جلسات متعددی با ترکیه، عراق، قطر، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد که تأثیر بسزایی در ایجاد امنیت و همکاریهای مشترک داشت.
وی افزود: یکی از مهمترین مسئولیتهای معاونت امنیتی و انتظامی، مدیریت ستاد مرکزی اربعین است. در این راستا بیش از ۲۰ جلسه در وزارت کشور و ۱۲ جلسه با استانهای مرزی و نیز نشستی سه جانبه بین وزرای کشور ایران، عراق و پاکستان برگزار شد و امسال یکی از منظمترین و باشکوهترین مراسمهای اربعین با حضور بیش از سهمیلیون و ۸۰۰ هزار زائر برگزار شد که ۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: این مراسم با کمترین مشکل امنیتی و مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، بهعنوان سفری آسان، ایمن، ارزان و عزتمند برگزار شد.
