دریافت 43 MB کد خبر 6573777 https://mehrnews.com/x38SWK ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶ کد خبر 6573777 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶ افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت با دستور رئیسجمهور رئیس جمهور صبح امروز، دستور آغاز فعالیت رسمی ۲ طرح راهبردی و زیرساختی وزارت نفت را صادر کرد. کپی شد مطالب مرتبط بهرهبرداری از ۲۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت تا پایان برنامه هفتم افزایش ذخایر بنزین و نفتگاز نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده به مرکز کشور برچسبها نفت وزارت نفت ایران رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان خط لوله نفت هفته دولت وزیر نفت
