کد خبر 6573777
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت با دستور رئیس‌جمهور

رئیس جمهور صبح امروز، دستور آغاز فعالیت رسمی ۲ طرح راهبردی و زیرساختی وزارت نفت را صادر کرد.

