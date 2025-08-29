افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآورده به مرکز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی احمدیپور امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آئین بهرهبرداری رسمی از طرح خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان اظهار کرد: این خط لوله به طول ۴۵۵ کیلومتر و با هدف افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت انتقال فرآوردهها از پالایشگاههای بندرعباس و ستاره خلیجفارس به مرکز و شمال کشور اجرا شده که نمادی از اراده ملی و بهرهگیری از توان و ظرفیت داخلی است.
وی ظرفیت اسمی و طراحی خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از بندرعباس به رفسنجان را ۳۰۰ هزار بشکه معادل ۴۸ میلیون لیتر در روز دانست و افزود: هماکنون فاز نخست این طرح با ظرفیت عملیاتی ۱۳ میلیون لیتر در روز بهرهبرداری شده است و به تدریج در طول سال به ظرفیت کامل میرسد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: بیشک راهاندازی این طرح در شرایط فعلی کشور، نقش مؤثری در کاهش ناترازی سوخت و انتقال مطمئن فرآوردهها در زنجیره تولید، انتقال و توزیع دارد.
خطوط انتقال فرآوردههای نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند امروز (جمعه، هفتم شهریور) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و با همراهی محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهطور رسمی بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
خط لوله بندرعباس - رفسنجان با طول ۴۵۵ کیلومتر زیرساختی مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف در مناطق مرکزی و شمالی کشور فراهم میکند. خط لوله سبزآب - شازند نیز بهمنظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای شازند و اصفهان با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده است.
کارفرمای دو خط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهرهبردار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. اجرای این دو خط لوله اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۷ هزار نفری را ایجاد کرده است.
