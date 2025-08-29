به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آئین بهره‌برداری رسمی از ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه صنعت پالایش و پخش همچون یک زنجیره به هم پیوسته در تمام جغرافیای کشور گسترده شده است، اظهار کرد: ۱۰ پالایشگاه اصلی کشور با ظرفیت روزانه ۲.۴ میلیون بشکه، نفت خام و میعانات گازی را به فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش انتقال فرآورده‌های نفتی حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله، ۱۷ هزار نفتکش جاده‌پیما و ۳ هزار مخزن‌دار ریلی فعال هستند، افزود: عملیات ذخیره‌سازی فرآورده در ۸۷ انبار نفت در سطح کشور صورت می‌گیرد و توزیع سوخت در ۷ هزار جایگاه سوخت اعم از بنزین، نفت‌گاز و سی‌ان‌جی انجام می‌شود.

افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه به دلیل رشد شتابان مصرف که بیشتر برآمده از بهره‌وری پایین در بخش‌های مصرف‌کننده همچون حمل‌ونقل و نیروگاه‌هاست، در بعضی فرآورده‌ها همچون بنزین با ناترازی و کمبود روبرو هستیم، گفت: این شرکت از ابتدای استقرار دولت چهاردهم با چند راهبرد اصلی برای مدیریت این ناترازی گام برداشت.

عظیمی‌فر راهبرد نخست را افزایش کیفیت و کمیت تولیدات پالایشی عنوان و تصریح کرد: در سال نخست دولت چهاردهم با افزایش خوراک و راه‌اندازی برخی واحدهای کیفی‌سازی، تولید بنزین و نفت‌گاز هر کدام به مقدار ۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. همچنین تا پایان امسال دو پالایشگاه جدید در مجموع به ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز و سه طرح کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی بهره‌برداری می‌شوند که مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار است.

وی توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی را راهبرد دوم بیان کرد و ادامه داد: عمده تولیدات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور در جنوب کشور است، درحالی‌که مصارف بیشتر در شمال کشور انجام می‌شود. به همین دلیل انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی به شمال همیشه یک چالش جدی و پرهزینه برای دولت بوده است.

صرفه‌جویی ۶ هزار میلیاردی

معاون وزیر نفت، خطوط لوله را همچون شریان‌های حیاتی بدن انسان دانست که وظیفه خون‌رسانی به ارگان‌های مختلف را برعهده دارند، اظهار کرد: امروز دو طرح راهبردی خط انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس - رفسنجان و خط لوله انتقال نفت خام سبزآب - شازند در مجموع به طول ۸۰۰ کیلومتر و به‌سرمایه‌گذاری بیش از ۷۲۰ میلیون دلار افتتاح می‌شود که با این گام بلند افزون بر اینکه از تردد پرهزینه و پرریسک ۱۶۰۰ نفتکش جاده‌پیما که بار مالی ۶ هزار میلیارد تومانی برای حمل فرآورده‌های نفتی دارند جلوگیری می‌شود، از ظرفیت پالایشی حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز نیز استفاده می‌شود.

عظیمی‌فر راهبرد سوم را مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مصرف‌کننده معرفی کرد و گفت: گرچه بحث مصرف سوخت متولیان مختلفی دارد اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با فعال کردن سازوکار گواهی صرفه‌جویی اجرای طرح‌های نوسازی و متنوع‌سازی مصرف ازجمله برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و نیز نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور را تسریع کرد. همچنین با اقدام‌های مقابله با قاچاق سوخت ازسوی دستگاه‌های مختلف حدود ۵ میلیون لیتر در روز در ۵ ماهه نخست امسال کاهش مصرف نفت‌گاز محقق شده است.

وی با اعلام اینکه در نتیجه تمامی اقدام‌های انجام‌شده، هم‌اکنون مقدار ذخایر سوخت کشور در یک‌سالگی دولت چهاردهم در بخش بنزین و نفت‌گاز نسبت به سال قبل بالاتر است، بیان کرد: این امر کمک می‌کند در بیشینه مصارف همچون جنگ ۱۲ روزه و زمستان پیش‌رو به‌صورت پایدار تأمین سوخت کشور انجام شود و فرصت برای انجام تعمیرات اساسی و بازسازی پالایشگاه‌ها فراهم آید.