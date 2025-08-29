مردم با وحدت پاسخی قاطع به توطئه های دشمنان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، آنها را نماد خدمت و ایستادگی در برابر خط نفاق و استکبار جهانی دانست و گفت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای یادآوری مجاهدتهای این شهیدان بزرگ و تجدید پیمان با آرمانهای والای آنان است.
وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر، الگوی فکری، اخلاقی و رفتاری کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به شمار میروند، افزود: امروز این دو شهید والامقام معیار و شاخصهای است که همه مدیران و کارگزاران نظام باید به آن افتخار کنند و در مسیر آن حرکت نمایند.
فرماندار آستانه اشرفیه همچنین با اشاره به چالشهای فرا روی دولت چهاردهم از جمله شهادت سردار اسماعیل هنیه و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، گفت: دولت از ابتدای آغاز به کار خود با وقایع مهمی مواجه بود. جنگ ۱۲ روزه در شرایطی اتفاق افتاد که دولت با شعار گفتمان و مذاکره فعالیت خود را آغاز کرده بود، اما دشمن با دسیسههای خود اجازه نداد مسیر گفتگو و تعامل به آرامی طی شود.
حیدرینژاد با تأکید بر دشمنی آشکار آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: توطئههایی همچون فاجعه طبس، حمایت از گروههای ضدنظام، پشتیبانی از رژیم بعث عراق و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران نمونههایی از خصومتهای بیوقفه این دشمن شماره یک ملت ایران است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم خوشبینی به دشمن گفت: اگرچه تاکتیکهای نظام ما تغییر کرده، اما شناخت و شناختن دشمن همیشه ضروری است و ما به هیچ عنوان به دشمن خوشبین نیستیم.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه دشمن با هدف ایجاد شکاف میان دولت و ملت تلاش میکند، افزود: مردم هوشیار و بیدار با وحدت، وفاق ملی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، پاسخی محکم و کوبنده به توطئههای دشمن دادهاند.
وی ادامه داد: در ۴۸ ساعت ابتدایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در آستانه اشرفیه، ارزیابیها و مستندات دقیق تهیه و در اختیار مسئولان استانی قرار گرفت.
حیدرینژاد عملکرد دولت در مدیریت بحرانها را ستود و اظهار کرد: دولت تلاش کرد تا در جریان جنگ اخیر کمبودهای غذا، آب و برق در جامعه احساس نشود و با تشکیل ستاد بحران و جلسات مستمر مشکلات مردم، به ویژه آسیبدیدگان را پیگیری کرد.
فرماندار آستانه اشرفیه همچنین به افتتاح پروژههایی به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان در حوزه زیرساختهای شهری و برق اشاره کرد و گفت: این پروژهها با استفاده از اعتبارات ملی اجرا شده و نقش مهمی در توسعه و بهبود زندگی مردم دارد.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده و افزایش امید مردم، گفت: با همدلی و همکاری میان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستان، میتوانیم این مسیر را با قوت ادامه دهیم، به ویژه در شرایط سخت جنگ نرم که مقابله با آن نیازمند اتحاد و همبستگی ملی است.
نظر شما