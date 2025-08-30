حاج حسینی و ملکی در دونفره زیر ۲۳ سال روئینگ آسیا مدال نقره گرفتند

  1. ورزش
روئینگ قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال شنیانگ-چین

تیم دو نفره قایقرانی روئینگ دختران ایران صاحب مدال نقره زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هشتم شهریورماه و در ادامه دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال در شنیانگ چین، تیم دونفره دختران ایران در رده سنی زیر ۲۳ سال دومین مدال تیم کشورمان را به رنگ نقره دریافت کرد.

ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روئینگ دونفره سنگین وزن بانوان زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، اندونزی و چین‌تایپه به رقابت پرداختند و با ثبت زمان ۷:۱۴.۳۰ دقیقه مدال نقره را کسب کردند.

در این ماده نماینده ویتنام اول و اندونزی سوم شدند.

صبح امروز، سها فخری در روئینگ تک نفره جوانان مدال طلا گرفت.

این مسابقات برای دیگر ملی‌پوشان کشورمان نیز ادامه دارد.

