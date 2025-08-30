ایران صاحب اولین مدال روئینگ مردان زیر ۲۳ سال در آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال در شنیانگ چین، امروز شنبه هشتم شهریورماه تیم دونفره مردان زیر ۲۳ سال کشورمان با کسب مدال برنز، نخستین مدال دو نفره تاریخ روئینگ ایران در آسیا در بخش قایق دو نفره مردان را به نام خود ثبت کردند.

ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در فینال روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر ۲۳ سال با حریفانی از ویتنام، ازبکستان، هنگ کنگ و قزاقستان به رقابت پرداختند و با ثبت زمان ۶:۳۱.۰۵ دقیقه صاحب مدال برنز شدند. در این ماده نماینده ویتنام و ازبکستان اول و دوم شدند.

تیم قایقرانی کشورمان صبح امروز توسط سها فخری در تک نفره جوانان مدال طلا و در دو نفره زنان زیر ۲۳ سال صاحب مدال نقره شده است.

مسابقات روز دوم قهرمانی آسیا با کسب ۳ مدال به پایان رسید. این رقابتها فردا یکشنبه در فینال برخی مواد برای نمایندگان کشورمان ادامه خواهد داشت.