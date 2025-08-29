صعود هفت قایق روئینگ ایران به فینال قهرمانی جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفتم شهریورماه، در نخستین روز از مسابقات روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در چین نمایندگان کشورمان در هشت ماده به مصاف حریفان خود رفتند که در هفت ماده آن موفق به کسب جواز حضور در فینال بازیها شدند.

سها فخری در گروه دوم مقدماتی تکنفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از هنگ کنگ و چین‌تایپه جایگاه اول را کسب کرد و به فینال این رقابت ها صعود کرد. ساقی ملکی در دور مقدماتی تکنفره زیر ۲۳ سال بانوان در رقابت با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ با ثبت زمان ۷:۵۶.۳۱ دقیقه به فینال A این مسابقات صعود کرد. در این رقابت نماینده هنگ‌کنگ و تایلند دوم و سوم شدند.

در قایق های دونفهر، ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روئینگ دونفره سنگین وزن بانوان در بخش زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، اندونزی و چین‌تایپه به رقابت پرداختند و با زمان ۷:۱۵.۸۹ دوم شدند. در این ماده نماینده ویتنام اول و اندونزی سوم شدند. پرنیا ایمانی و سها فخری در گروه اول دور مقدماتی دونفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از ژاپن، هنگ کنگ و ویتنام با ثبت زمان ۷:۱۸.۲۹ دوم شدند و به فینال این ماده صعود کردند. در این رقابت نماینده کشور ویتنام اول و هنگ‌کنگ سوم شدند.

بهراد لگاری‌نژاد در گروه دوم مقدماتی تکنفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از ژاپن، چین‌تایپه و کره با زمان ۷:۱۰.۹۴ سوم شد و به فینال این مسابقات راه یافت. در این رقابت نماینده کره و چین تایپه به ترتیب اول و دوم شدند. امیررضا عبدالی درگروه دوم دور مقدماتی تکنفره زیر ۲۳ سال مردان در رقابت با حریفانی از اندونزی، عراق و قزاقستان با ثبت زمان ۷:۱۷.۱۴ دقیقه چهارم شد و به فینال B این مسابقات راه یافت. در این رقابت نماینده قزاقستان، عراق و اندونزی به ترتیب اول تا سوم شدند.

ابوالفظل سطوتی و امیررضا عبدالی در روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، ازبکستان، هنگ کنگ و قزاقستان به رقابت پرداختند و با زمان ۶:۳۶.۲۵ سوم شدند. در این ماده نماینده ویتنام و ازبکستان اول و دوم شدند.

مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد در گروه اول دور مقدماتی دونفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از چین، کویت، کره و ازبکستان با زمان ۶:۴۱.۸۱ دقیقه سوم شدند و به فینال A این ماده صعود کردند. در این رقابت نماینده کشور چین و چین‌تایپه به ترتیب به عنوان قایق اول و دوم از خط پایان عبور کردند.

فینال این ماده‌ها روز شنبه و یکشنبه هشتم و نهم شهریورماه برگزار می‌شود.