برپایی ۱۵ موکب فرهنگی در ایلام توسط سازمان تبلیغات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی رحیمی در دیدار با حمید عسکری، مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به اقدامات کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، از برپایی ۱۵ موکب فرهنگی در استان و شهرستان مهران در ایام اربعین خبر داد و گفت: با این اقدام در مقایسه با سالهای گذشته شاهد یک جهش بودیم و انشاءالله در سالهای آتی این مواکب افزایش خواهند یافت.
وی به فضاسازی اربعینی در مسیر تردد زائران و همکاری ادارات مرتبط در این زمینه اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با فضاسازی انجام شده در مسیرهای مواصلاتی استان شاهد ایجاد فضای اربعینی در استان بودیم
وی همچنین با اشاره به حضور مبلغین بومی و غیر بومی در استان افزود: در جهت ترویج معارف حسینی، شاهد حضور بیش از ۵۰۰ نفر از مبلغین بومی، غیر بومی و مبلغات از حوزههای علمیه داخل و خارج استان بودیم که در مواکب فعالیت خود را آغاز کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، اقامه نمازهای جماعت، پاسخگویی به سؤالات شرعی و اعتقادی، و اجرای برنامههای فرهنگی را از جمله رسالتهای این مبلغین برشمرد.
حجتالاسلام رحیمی با تقدیر از مهماننوازی مردم شهرستان مهران، از تقدیر از ۷۰ بانوی خادم الحسین در این شهرستان خبر داد و گفت: این بانوان بصورت شبانه روزی درخدمت زائران بودند و همین بانوان خانوادهها و اقوام خود را پای کار اربعین آوردند بنابراین خدماتی که بیتالحسینها به زائران ارائه دادند، بدون حضور بانوان میسر نبود.
وی برپایی نمایشگاه سیار در اتوبوسهای مرز مهران را از دیگر فعالیتهای این اداره کل دانست و اظهار داشت: با هماهنگی مدیریت پایانه برکت، پوسترهایی با موضوعات مقاومت در جنگ ۱۲ روزه، غزه، جمعیت و خانواده در اتوبوسهای موجود در مرز مهران در معرض دید زائرین قرار گرفت.
در ادامه، حمید عسکری، مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام، با قدردانی از اقدامات کمیته فرهنگی اربعین، گفت: با رصدهای صورتگرفته، شاهد تحول در انجام برنامههای فرهنگی در ایام اربعین بودیم و انشاءالله در سالهای آتی این اقدامات فرهنگی تداوم داشته باشد.
