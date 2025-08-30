همایش ملی «بانوی پیشران، بنیان فردا» در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حامد صبح شنبه در مراسم آغازین همایش ملی «بانوی پیشران، بنیان فردا» با بیان اینکه «پیشرفت اجتماعی بدون حضور مؤثر و دیده شدن زنان امکانپذیر نخواهد بود»، گفت: برای توسعه اجتماعی، تسریع فرایند اقتصادی و افزایش سهم زنان از حوزه اقتصاد بهمنزله پیشرفت کشور، باید جایگاه زنان را جدی بگیریم.
وی اظهار کرد: دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی بر اساس شرح وظایف بالادستی، خود را متعهد میداند که در حوزههای مختلف از جمله کارآفرینی زنان قدمهای عملی بردارد. امروز شاهدیم که زنان در استان خراسان رضوی در بخشهای گوناگون از صنایع کوچک و صنایع دستی گرفته تا صنایع بزرگ و حوزه دانشبنیان، فعالیت مؤثر دارند.
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی ۶ درصد از شرکتهای دانشبنیان کشور را در خود جای داده است و زنان سهم قابل توجهی از مدیریت این شرکتها را بر عهده دارند، اظهار کرد: بازدیدهای انجامشده از پارک علم و فناوری خراسان و پارکهای دانشگاهی نیز نشان داده است که زنان استان در این حوزهها بسیار فعال و پیشرو هستند.
حامد خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مطالبات بانوان کارآفرین دانشبنیان، مسئله شبکهسازی بوده است. بانوان کارآفرین در نشستهای متعدد تأکید داشتند که اگر بتوان همایشی ملی برای تبادل تجربه و همافزایی برگزار کرد، گامی ارزشمند در جهت رفع خلأ موجود خواهد بود. بر همین اساس، دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نقش تسهیلگر خود را ایفا کرده و وعده ما برای برگزاری چنین همایشی محقق شده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما از این همایش، فراهم کردن بستر شبکهسازی است تا بانوان کارآفرین بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و ارتباطات مؤثر شکل گیرد. در کنار برگزاری همایش، چهار کارگاه آموزشی نیز برنامهریزی شده است که بهصورت تخصصی به نیازهای این حوزه پاسخ خواهد داد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: امروز همچنین نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی در جمع ما حضور دارند تا خدمات خود را به بانوان و شرکتهای دانشبنیان معرفی کنند. این همکاریها میتواند فرصتی ارزشمند برای ارتقای ظرفیتهای موجود و حمایت از بانوان فعال در عرصه دانشبنیان باشد.
حامد در پایان تصریح کرد: امیدواریم این همایش بتواند آغازگر اتفاقات خوب و سازندهای برای بانوان سرزمینمان، بهویژه بانوان کارآفرین و دانشبنیان باشد.
